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Официально: Иван Сергеев возвращается в «Крылья»

5 сентября 2024 20:51
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Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. В нашем клубе Иван будет выступать под 13 номером.

Футбольные клубы «Крылья Советов» и «Зенит» согласовали условия трансфера нападающего Ивана Сергеева. Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на три года. В нашем клубе Иван будет выступать под 13 номером.

Ранее Сергеев уже выступал за «Крылья Советов». Принял участие в 66 матчах, в которых забил 51 гол, отдал 15 голевых передач. В сезоне 2020/21 стал лучшим бомбардиром ФНЛ.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Зенит» 26 игр в МИР РПЛ, отметившись 6 голами и 3 ассистами. Всего за сине-бело-голубых сыграл 93 матча, в которых забил 30 голов и отдал 15 результативных передач, а также завоевал семь трофеев.

– Сергеев – игрок высокого класса. Переход в «Крылья» был бы невозможен без содействия врио главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева. По просьбе нашего клуба он включился в переговорный процесс с руководством «Зенита», благодаря чему команду усилил такой квалифицированный игрок, – подчеркнул генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

– Рады, что Иван Сергеев вернулся в команду! Мы все хорошо знакомы с его качествами и высоко оцениваем профессионализм. Надеемся, что он поможет нам добиться поставленных целей, – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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