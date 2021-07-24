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Новичок "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал о переходе в "Крылья"

24 июля 2021 16:46
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"Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды!"

Новичок "Крыльев Советов" Сергей Пиняев в интервью клубной пресс-службе рассказал о переходе в "Крылья", семейной атмосфере в команде и новом сезоне РПЛ.

– Сергей, поздравляем тебя с подписанием контракта! Поделись своими эмоциями.

– Спасибо большое! Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды! Надеюсь принести пользу команде и счастье болельщикам.

– Какие футбольные цели ставишь для себя на футбольный сезон?

– Максимальные. Во-первых, чтобы команда заняла место в таблице как можно выше. А для себя – помогать команде результативными действиями – пасами и голами.

– Что слышал о "Крыльях" раньше? Знаешь ли историю, о болельщиках?

– Я знаю, что это команда одного города, люди любят эту команду. Мы все заинтересованы, чтобы радовать болельщиков. Они ходят на стадион, у команды есть поддержка, а значит будет и результат.

– Когда впервые узнал об интересе "Крыльев"? Что тогда подумал?

– Все мы знаем, что трансферное окно открывается в июне. В эти сроки я начал понимать, что есть интерес от Самары. У нас возникла взаимная симпатия. Оказался на сборах, удалось себя показать. Счастлив подписать контракт.

– Какие-то особые слова тебе говорил Сергей Корниленко, чтобы ты принял решение в пользу Самары?

– Нет, но я сразу все понял по отношению ко мне. Потому что со стороны Сергея Александровича было каждый день общение, заинтересованность. Он спрашивал, как самочувствие, какие ощущения на поле. И команда меня тепло приняла. Поэтому выбор был сразу сделан, когда я в первые дни оказался в команде.

– Насколько по-футбольному важно, что в "Крыльях" сейчас сложилась такая семейная атмосфера? Все ребята друг друга знают и поддерживают.

– Как мы увидели в ФНЛ, это дало свои плоды. Команда за счёт коллектива выигрывала матчи. Это очень важно, когда у команды есть такой стержень, есть такой коллектив. Это приносит дополнительные плюсы. Надеюсь, это скажется и в Премьер-лиге.

– В "Чертаново" с Игорем Витальевичем вам удалось поработать не так много. За время сборов в Сербии насколько ознакомился с его требованиями, с его пониманием футбола?

– Да, мы с Игорем Витальевичем смогли поработать всего месяц в "Чертаново". Но на протяжении сезона я наблюдал за "Крыльями Советов", поэтому понимал плюс-минус, какие требования. Когда приехал на сборы потребовалось не так много времени для адаптации. Слава богу, все сложилось.

– Успел ли прогуляться по Самаре и какие впечатления от города?

– Впечатления самые приятные. Это город, который принимал чемпионат мира. Удалось побывать и в центре города, и на набережной. Все отлично, все очень нравится.

– Когда спрашиваешь игроков, почему он выбрал тот или иной номер, есть те, кому это важно, а есть те, кому все равно. Ты выбрал 9-й номер. Почему?

– В академии "Чертаново" я был всегда под 9-м номером. Для меня это что-то особенное. На протяжении 5 лет, когда я находился в "Чертаново", я был под этим номером. Приятно, что здесь он оказался свободным и получилось его занять.

– Многие футболисты следят за футболом, за Российской Премьер-лигой. Ты наверняка в курсе, кто как усилился, кто куда перешёл. Какие у тебя ожидания от Премьер-лиги этого сезона? Чем она будет особенной?

– Думаю, ничем не будет. Отличается только тем, что сейчас "Крылья Советов" в таблице. Мы хотим удивлять нашей игрой. И не важно, с кем мы играем. Мы будем стараться играть в свой футбол, много создавать, много забивать, надеюсь, что в обороне у нас будет меньше пропущенных голов.

– Что можешь сказать болельщикам перед этим сезоном?

– Болельщикам хочется сказать одно: мы хотим видеть вас на трибунах! Надеемся, что Роспотребнадзор допустит вас на трибуны и мы сможем вместе разделять и счастье, и горе. Хотим видеть, как много вас ходит на трибуны. Будем рады вас видеть, всех ждём!

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: интервью Сергей Пиняев

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