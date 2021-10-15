Не стало Владимира Королева

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Сегодня на 58-м году ушел из жизни Владимир Королев.

Владимир Николаевич Королев родился в Куйбышевской области. Свою футбольную карьеру начинал в отрадненском "Нефтянике". В "Крылья Советов" перешел в 1982 году.

В период с 1988 по 1991 Владимир Королев показал себя во всей красе. На его счету более 120 матчей, а его мастерские штрафные и 11-метровые навсегда останутся в памяти любителей футбола.

Владимир Королев – лучший бомбардир "Крыльев Советов" за один сезон (в советском периоде) во всех дивизионах. В 1989 году на его счету 28 забитых мячей. Всего же за "Крылья" он забил 57 голов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Прощание состоится 16 октября с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Самара, Алма-Атинская, 236, похоронный зал №1.

Фото: ФК "КС"