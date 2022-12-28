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Нападающий "КС" Максим Глушенков переходит в «Локомотив»

28 декабря 2022 20:09
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Максим сыграл за нашу команду 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.

Нападающий Максим Глушенков продолжит свою карьеру в «Локомотиве». Глушенков выступал за «Крылья» трижды: весной 2020 года, в сезоне 2021/22 и в сезоне 2022/23.

За это время Максим сыграл за нашу команду 60 матчей, забил 16 голов и отдал 8 результативных передач. Играя за «Крылья», Максим получил вызов в сборную России и дебютировал в ее составе.

– Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам, команде, персоналу за все, что они для меня сделали. «Крылья Советов» – это клуб, к которому я всегда буду относиться с огромным уважением. Здесь я прогрессировал и наслаждался футболом. Самара навсегда останется в моем сердце,  – отметил Максим Глушенков.

ПФК «Крылья Советов» благодарит Максима за его вклад в результаты команды, а также желает дальнейших успехов в карьере.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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