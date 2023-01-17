Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов поделился эмоциями от матча и сборов

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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов, ставший автором единственного гола в товарищеском матче против «Сумгаита» (1:0), поделился эмоциями от матча и сборов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Важно ли было забить для тебя в первом матче?

– Важно было победить в первом матче. Это позволит увереннее чувствовать себя на тренировках, улучшит настроение. Это нам поможет.

– Как проходят сборы?

– Много нагрузки. Ноги немного не свежие. Но все справляются.

– Соскучились по футболу?

– Конечно! На тренировках работаем на укороченных полях, а здесь сыграли на все поле. За 40 дней отпуска все отдохнули, все хотят играть.

– Знаешь примету, что если забиваешь в начале года, то он сложится удачно?

– Такое не слышал, но проверим. Я вообще не часто забивал на сборах, не более двух голов. Осталось наладить реализацию в РПЛ.

Фото: ФК "КС"