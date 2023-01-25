Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о том, как проходит адаптация в команде

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как проходит адаптация в команде, ходе сборов и требованиях тренерского штаба, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Начался второй сбор. Расскажи, как прошла твоя адаптация в команде.

– Все отлично. Второй сбор, уже притерся к пацанам, к команде, со всеми познакомился. Если честно, все проходит лучше, чем я ожидал. Меня приняли отлично. Как родного.

– Расскажи о работе с тренерским штабом Игоря Витальевича. Насколько после «Оренбурга» тебе проще или сложнее перестраиваться?

– Мы общались с Игорем Витальевичем на эту тему, но без особой конкретики. Сейчас еще начало второго сбора, мы еще вспоминаем, как играть, был долгий перерыв. Мы набираем кондиции. Ближе к третьему сбору будем уже плотнее обсуждать, как мне играть. По верхушкам мне все объяснили. Я пытаюсь это выполнять. С «Оренбургом» есть разница, но она не глобальная. Мне не придется к этому долго привыкать.

– Как набираешь сейчас форму? Все идет постепенно? Как себя ощущаешь?

– Я болел перед сборами, поэтому толком подготовиться к ним не получилось. Сейчас чувствую себя хорошо. Не пик, но ощущаю себя отлично, никаких проблем нет.

– Забил сумасшедший гол в контрольном матче. Видео разошлось по всем пабликам, всему интернету. Как получилось так попасть?

– Подошел, закрыл глаза, ударил, открыл – гол (смеется). Мы с Юрой Горшковым стояли, думал, как исполнить, вроде бы было далеко. Я ему сказал, что я уверен, давай ты покатишь, а я ударю. После гола посмотрели друг на друга, были немного в шоке, пошли на свою половину.

– В СМИ продолжают обсуждать тебя, несмотря на то, что ты уже перешел в «Крылья» месяц назад. Ты остаешься одним из самых обсуждаемых игроков Премьер-лиги. Обращаешь ли на это внимание?

– Воспринимаю нормально. Так и должно быть, значит, я интересен. Особо не зацикливаюсь. Бывает интересно прочитать информацию о себе, которую я впервые слышу. Ну, улыбнулся, и все. Никак на это не реагирую.

– У «Крыльев» ближайшая официальная игра 23 февраля. Любопытно, что наша команда три матча подряд с «Динамо». Как это можно оценить?

– Я считаю, что это всегда интересно. Даже когда две игры. В «Оренбурге» у нас были стыки, к таким матчам всегда по-особенному готовишься. Я знаю «Динамо», знаю, как им забивать (улыбается). Я думаю, у нас с командой все получится.

– Самарские болельщики пишут тебе много хороших слов. Что можешь им передать из Турции?

– Могу передать благодарность за то, что они меня поддерживают. Я все читаю, мне приятно. Они пусть дальше поддерживают, а я буду их дальше радовать забитыми мячами и хорошей игрой.

– Когда расскажешь, под каким номером будешь играть в «Крыльях»?

– Под 77-м не получится играть до конца чемпионата минимум. Оставлю 9-ку, думаю.

– Ты будешь выступать под фамилией Писарский. Как-то к этому надо привыкать или уже привык, что пишут Писарский.

– Всем надо привыкать. Скоро будет официально и в плане паспорта. Те, кто пишут Сычевой, должны будут привыкнуть к Писарскому. Может, будут и те, кто и дальше будет Сычевой писать. Кому-то нравится, кому-то нет. Меня это не волнует. Я знаю, как мне нравится, знаю, как я делаю.

Фото: пресс-служба ФК "КС"