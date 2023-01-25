Я нашел ошибку
Главные новости:
Представили 6 концепций учреждений культуры нового поколения, которые в течение года преобразуются внутренне и внешне, а затем вновь откроются.
В СОУНБ состоялась презентация дизайн-проектов новых модельных муниципальных библиотек
Малыш получил ожог кипятком, у него был инфицированный ожог туловища, обеих нижних конечностей – около 35% поверхности тела.
Врачи Самарской больницы имени Пирогова спасли маленького пациента после серьезного ожога
В этом году в конкурсе принимают участие 155 педагогических работников из 22 образовательных учреждений системы дополнительного образования.
В Самаре пройдет конкурс среди педагогов сферы культуры «Призвание»
По данным синоптиков, снегопады ожидаются уже к началу последнего зимнего месяца.
В Самаре продолжаются сезонные работы на городских территориях
Подписка СберПрайм для молодёжи включает в себя свыше 10 сервисов.
Во втором полугодии 2022 года в Поволжье количество подписок молодёжного СберПрайм выросло более чем в два раза
Управляющее программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от Сбера InterSphere включено в реестр отечественного ПО.
Сбер первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры РФ собственное программное обеспечение для банкоматов
В интервью он рассказал также о ходе сборов и требованиях тренерского штаба.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о том, как проходит адаптация в команде
Проверка уровня профессиональной подготовки руководителей продолжилась комплексным испытанием, включившим в себя теоретическую, огневую и физическую подготовку.
В областном главке полиции прошел строевой смотр
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.75
0.12
EUR 74.69
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о том, как проходит адаптация в команде

25 января 2023 14:36
95
В интервью он рассказал также о ходе сборов и требованиях тренерского штаба.

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как проходит адаптация в команде, ходе сборов и требованиях тренерского штаба, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Начался второй сбор. Расскажи, как прошла твоя адаптация в команде.

– Все отлично. Второй сбор, уже притерся к пацанам, к команде, со всеми познакомился. Если честно, все проходит лучше, чем я ожидал. Меня приняли отлично. Как родного.

– Расскажи о работе с тренерским штабом Игоря Витальевича. Насколько после «Оренбурга» тебе проще или сложнее перестраиваться?

– Мы общались с Игорем Витальевичем на эту тему, но без особой конкретики. Сейчас еще начало второго сбора, мы еще вспоминаем, как играть, был долгий перерыв. Мы набираем кондиции. Ближе к третьему сбору будем уже плотнее обсуждать, как мне играть. По верхушкам мне все объяснили. Я пытаюсь это выполнять. С «Оренбургом» есть разница, но она не глобальная. Мне не придется к этому долго привыкать.

– Как набираешь сейчас форму? Все идет постепенно? Как себя ощущаешь?

– Я болел перед сборами, поэтому толком подготовиться к ним не получилось. Сейчас чувствую себя хорошо. Не пик, но ощущаю себя отлично, никаких проблем нет.

– Забил сумасшедший гол в контрольном матче. Видео разошлось по всем пабликам, всему интернету. Как получилось так попасть?

– Подошел, закрыл глаза, ударил, открыл – гол (смеется). Мы с Юрой Горшковым стояли, думал, как исполнить, вроде бы было далеко. Я ему сказал, что я уверен, давай ты покатишь, а я ударю. После гола посмотрели друг на друга, были немного в шоке, пошли на свою половину.

– В СМИ продолжают обсуждать тебя, несмотря на то, что ты уже перешел в «Крылья» месяц назад. Ты остаешься одним из самых обсуждаемых игроков Премьер-лиги. Обращаешь ли на это внимание?

– Воспринимаю нормально. Так и должно быть, значит, я интересен. Особо не зацикливаюсь. Бывает интересно прочитать информацию о себе, которую я впервые слышу. Ну, улыбнулся, и все. Никак на это не реагирую.

– У «Крыльев» ближайшая официальная игра 23 февраля. Любопытно, что наша команда три матча подряд с «Динамо». Как это можно оценить?

– Я считаю, что это всегда интересно. Даже когда две игры. В «Оренбурге» у нас были стыки, к таким матчам всегда по-особенному готовишься. Я знаю «Динамо», знаю, как им забивать (улыбается). Я думаю, у нас с командой все получится.

– Самарские болельщики пишут тебе много хороших слов. Что можешь им передать из Турции?

– Могу передать благодарность за то, что они меня поддерживают. Я все читаю, мне приятно. Они пусть дальше поддерживают, а я буду их дальше радовать забитыми мячами и хорошей игрой.

– Когда расскажешь, под каким номером будешь играть в «Крыльях»?

– Под 77-м не получится играть до конца чемпионата минимум. Оставлю 9-ку, думаю.

– Ты будешь выступать под фамилией Писарский. Как-то к этому надо привыкать или уже привык, что пишут Писарский.

– Всем надо привыкать. Скоро будет официально и в плане паспорта. Те, кто пишут Сычевой, должны будут привыкнуть к Писарскому. Может, будут и те, кто и дальше будет Сычевой писать. Кому-то нравится, кому-то нет. Меня это не волнует. Я знаю, как мне нравится, знаю, как я делаю.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
131
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
197
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
386
Дмитрий Азаров поручил разобраться, почему в ряде образовательных учреждений региона не был соблюден температурный режим.
23 января 2023  18:14
«Каждая бюджетная копейка должна быть освоена эффективно»: Дмитрий Азаров обсудил с министрами реализацию нацпроектов в регионе
2903
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
23 января 2023  12:54
В Самарской области полный комплекс услуг и мер поддержки доступны предпринимателям
628
Весь список