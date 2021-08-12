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Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев получил вызов в юношескую сборную России.

У национальной команды запланированы учебно-тренировочные сборы в Москве с 30 августа по 1 сентября, после которых команда отправится в Словению на турнир "Slovakia Cup". Он продлится до 8 сентября.

В ноябре юношеская сборная начнет выступление в 1-м отборочном раунде ЧЕ-2022 U-19. 10 ноября россияне сыграют против Греции, 13 ноября с Германией и 16 ноября с Фарерскими островами, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"