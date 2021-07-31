Я нашел ошибку
Главные новости:
Два препарата – «Спутник Лайт» и «Спутник V».
В Самарскую область прибыли новые партии вакцин от COVID-19
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проведут проверку. 
В Нефтегорске столкнулись 4 автомобиля, один из которых - патрульный
В составе сборной России.
Дарья Межецкая из Самары стала четвертой на Олимпиаде в Токио
Семья спортсменки успела покинуть здание, однако в пожаре сгорели все вещи и имущество.
На дом украинской гандболистки упал легкомоторный самолет   
Чтобы создать узор на коже, она должна подвергнуться интенсивному солнечному излучению.
Врачи предупредили об опасности «солнечной татуировки»
Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как "Спартак".
Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился эмоциями от своей дебютной игры в РПЛ
Жители страны, которые хотят трудоустроиться, будут подавать заявления на портале "Работа в России".
Самарская область в числе первых регионов, где планируется внедрить новый порядок регистрации безработных
Скончались 17 человек.
В Самарской области за сутки подтвержден 461 случай коронавирусной инфекции 
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.05
EUR 86.99
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
В Самаре состоялся специализированный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2021»
Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился эмоциями от своей дебютной игры в РПЛ

31 июля 2021 15:15
189
Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как "Спартак".

Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился эмоциями от своей дебютной игры в РПЛ против "Спартака" (0:1).

– Поздравляем с дебютом, но, к сожалению, не можем поздравить с победой. Какие ощущения были, когда выходил на поле, какие-то особые эмоции испытывал?

– Да нет, ничего особого не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она победила.

– Какой-то уровень почувствовал, отличный от того, что было раньше?

– Все идет постепенно: сначала была ЮФЛ, потом ФНЛ. Слава богу, что все идет вверх по уровню. Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как "Спартак".

– ТЫ вышел на 76-й минуте, какую задачу поставил тренер?

– Стараться обострять, идти в обыгрыш один в один и создавать моменты.

– В нашем футболе есть такая проблема, что с детских школ футболисты боятся идти в обводку. Есть ли такая проблема или у вашего поколения футболистов поменялся менталитет?

– Если вы видите, сколько у нас футболистов играет в Европе, то этой цифрой можно ответить на ваш вопрос. Конечно, у нас мало футболистов, кто может, хочет, не боится обыгрывать один в один. Тем более, когда эти три компонента складываются, получаются хорошие футболисты. Я рад, что новое поколение преуспевает в этом.

– В школе "Чертаново", мы так понимаем, обводка поощрялась?

– Конечно, всегда подталкивали на это. Просили не бояться. В школе должны развиваться индивидуальные качества, а когда попадаешь во взрослую – тактика и командные качества. Так получилось, что начиная с малых лет, меня обучали технике отец и дедушка. У меня футбольная семья. За счет этого пришлось научиться. Рад, что получилось.

– Самые опасные моменты с твоим участием были на последних минутах. Первые 10 минут была адаптация к Премьер-лиге? Был ли мандраж, после которого уже начали делать свое дело?

– Конечно, всегда нужно привыкнуть к темпу. Это что-то новое для меня, поэтому потребовалось время на адаптацию.

– Расскажи про два эпизода, в одном из которых был намек на пенальти, а во втором прострел.

– В первом моменте не удалось пройти дальше, Айртон уже вытыкал мяч. Я пытался его спрятать, чтобы удар был в ногу. Но Айртон справился и выбил мяч на угловой. А во втором случае не удалось найти ногу нападающего. Но что поделать.

– Твой возраст – всего 16 лет. Только два футболиста дебютировали в более раннем возрасте. Не давит этот момент?

– На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.

 

Фото:  ФК "КС"

Теги: дебют в РПЛ Сергей Пиняев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды!"
24 июля 2021, 16:46
Новичок "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал о переходе в "Крылья"
"Счастлив стать частью такой амбициозной и классной команды!"
Футбол в Самаре
1187
В центре внимания
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
31 июля 2021  13:05
Рост не прекращается: 461 случай коронавируса за сутки в Самарской области
352
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
31 июля 2021  12:25
Игорь Осинькин: Нет претензий к команде по самоотдаче
269
В командном турнире шпажистов сборная России (ОКР), за которую выступал наш спортсмен, заняла 2 место.  
30 июля 2021  16:08
Самарский шпажист Павел Сухов завоевал серебро Олимпийских игр 
736
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
30 июля 2021  13:30
В Самарской области ожидается гроза и сильный ветер
676
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
30 июля 2021  13:20
Рост продолжается: за сутки в Самарской области 453 новых случая коронавируса
754
Весь список