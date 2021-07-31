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Нападающий "Крыльев Советов" Сергей Пиняев поделился эмоциями от своей дебютной игры в РПЛ против "Спартака" (0:1).

– Поздравляем с дебютом, но, к сожалению, не можем поздравить с победой. Какие ощущения были, когда выходил на поле, какие-то особые эмоции испытывал?

– Да нет, ничего особого не испытывал. Просто хотелось принести пользу команде, чтобы она победила.

– Какой-то уровень почувствовал, отличный от того, что было раньше?

– Все идет постепенно: сначала была ЮФЛ, потом ФНЛ. Слава богу, что все идет вверх по уровню. Счастлив, что получилось дебютировать, особенно с таким соперником, как "Спартак".

– ТЫ вышел на 76-й минуте, какую задачу поставил тренер?

– Стараться обострять, идти в обыгрыш один в один и создавать моменты.

– В нашем футболе есть такая проблема, что с детских школ футболисты боятся идти в обводку. Есть ли такая проблема или у вашего поколения футболистов поменялся менталитет?

– Если вы видите, сколько у нас футболистов играет в Европе, то этой цифрой можно ответить на ваш вопрос. Конечно, у нас мало футболистов, кто может, хочет, не боится обыгрывать один в один. Тем более, когда эти три компонента складываются, получаются хорошие футболисты. Я рад, что новое поколение преуспевает в этом.

– В школе "Чертаново", мы так понимаем, обводка поощрялась?

– Конечно, всегда подталкивали на это. Просили не бояться. В школе должны развиваться индивидуальные качества, а когда попадаешь во взрослую – тактика и командные качества. Так получилось, что начиная с малых лет, меня обучали технике отец и дедушка. У меня футбольная семья. За счет этого пришлось научиться. Рад, что получилось.

– Самые опасные моменты с твоим участием были на последних минутах. Первые 10 минут была адаптация к Премьер-лиге? Был ли мандраж, после которого уже начали делать свое дело?

– Конечно, всегда нужно привыкнуть к темпу. Это что-то новое для меня, поэтому потребовалось время на адаптацию.

– Расскажи про два эпизода, в одном из которых был намек на пенальти, а во втором прострел.

– В первом моменте не удалось пройти дальше, Айртон уже вытыкал мяч. Я пытался его спрятать, чтобы удар был в ногу. Но Айртон справился и выбил мяч на угловой. А во втором случае не удалось найти ногу нападающего. Но что поделать.

– Твой возраст – всего 16 лет. Только два футболиста дебютировали в более раннем возрасте. Не давит этот момент?

– На меня он точно не должен давить. Это на российский футбол он должен давить. Например, в Испании люди дебютировали в 15 лет. Это не мои интересы. Моя задача – развиваться. Вкладывать в себя, в команду, чтобы она побеждала и набирала очки в каждом матче.

Фото: ФК "КС"