Нападающий Иван Сергеев покидает "Крылья Советов"

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Нападающий Иван Сергеев продолжит свою карьеру в питерском "Зените". Клуб из Санкт-Петербурга воспользовался опцией выкупа игрока.

Иван перешел в "Крылья Советов" в августе 2020 года. За это время в нашей команде он провел 66 матчей, забил 51 гол и отдал 15 результативных передач. Иван побил сразу несколько рекордов ФНЛ, стал лучшим бомбардиром в истории этой лиги за один сезон, также стал одним из лучших голеадоров "Крыльев" в российской истории (выше Ивана Сергеева только Сергей Корниленко и Андрей Каряка, имеющие на своем счету 57 и 56 голов соответственно).

– "Крылья" и Самара – навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции. Благодарю команду, тренерский штаб, руководство, сотрудников клуба и персонально Сергея Корниленко за шикарную атмосферу и профессионализм. Огромное спасибо болельщикам за мощную поддержку и веру в команду. Это было незабываемо, – подчеркнул Иван Сергеев.

ПФК "Крылья Советов" благодарит Ивана за все, что он сделал для нашей команды и желает ему успехов как в клубной карьере, так и в выступлениях за национальную сборную, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"