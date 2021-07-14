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Нападающий датского клуба "Вайле" Герман Онугха перешел в "Крылья Советов". Футболист будет выступать в нашем клубе на правах аренды (с правом выкупа), которая рассчитана до конца сезона. В прошлом сезоне в составе "Вайле" Онугха провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. До этого Герман выступал за "Тамбов" в РПЛ, в котором в 13 играх забил 6 мячей.

Онугха родился в Москве, его отец из Нигерии. Первым клубом Германа был пензенский "Зенит". Позже форвард перебрался в "Волгарь", затем стал игроком "Краснодара". В составе "Краснодара-2" в ФНЛ Онугха провел 67 матчей и забил 20 голов. В составе "Крыльев Советов" он будет выступать под номером 20.

– Мы искали мощного форварда, способного бороться и забивать. Считаем, что Герман идеально соответствует этому описанию — причем отдельно стоит отметить, что габаритные нападающие с российским паспортом – настоящий дефицит. Переговоры прошли успешно, Онугха присоединился к нашей команде и уже влился в коллектив. Это трудолюбивый и талантливый игрок, искренне любящий своё дело. Надеемся, что он поможет "Крыльям" в новом сезоне РПЛ, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"