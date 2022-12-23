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На «Металлурге» пройдет товарищеский матч между сборной Дедов Морозов и «Крыльями Мечты»

23 декабря 2022 14:23
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Всех желающих приглашают принять участие в новогоднем празднике.

В это воскресенье, 25 декабря, на стадионе «Металлург» пройдет традиционный товарищеский матч между сборной Дедов Морозов и «Крыльями Мечты».

«Крылья Мечты» – футбольный проект, где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Против них сыграет команда Дедов Морозов составленная из ветеранов «Крыльев Советов» и тренеров Академии «Крыльев».

Начало матча – в 12:00. Вход свободный. Всех желающих приглашают принять участие в новогоднем празднике, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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