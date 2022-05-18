На матче «Крылья Советов» – «Локомотив» работа системы VAR будет ограничена

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По информации Metaratings.ru, работа системы VAR на матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» будет ограничена.



Судьям не будут доступны офсайдные линии. Причина в том, что встреча пройдёт 21 мая на резервном стадионе самарцев «Металлург» из-за проведения фестиваля «Студвесна» на «Солидарность Самара Арене».



При этом не исключено, что система VAR вовсе не будет задействована на матче, не имеющем большого турнирного значения. «Локомотив» может подняться максимум на 4-е место с 5-го, «Крылья» не поднимутся выше 7-го и не выпадут из топ-10. В прошлом сезоне без VAR прошла только одна встреча 30-го тура.

Фото: pixabay