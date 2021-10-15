Молодежка "Крыльев Советов" одержала пятую победу подряд

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Закончился матч 12-го тура М-Лиги между "Уфой" и "Крыльями Советов". Встреча проходила на стадионе "BetBoom Арена" в Уфе.

Лишь под конец первого тайма команды стали действовать более открыто, но забить ни одной из команд не удалось – 0:0 на табло после первой половины.

Во втором тайме команды продолжили показывать открытый футбол. В одной из контратак Макаров сделал отличную подачу в штрафную на Тоцкого и тот со второй попытки занес мяч в сетку ворот – 0:1.

"Крылья" одержали пятую победу подряд и занимают вторую строчку в турнирной таблице, отставая от ЦСКА на 1 очко.

Следующую игру "Крылья Советов" проведут 22 октября в Самаре против "Строгино".

Фото: ФК "КС"