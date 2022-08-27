Молодежка «Крыльев» уступила «Спартаку» - 1:2

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Завершился матч 8-го тура МФЛ, в рамках которого «Крылья Советов» в гостях встречались со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе Академии «Спартак».

Хозяева много владели мячом, но на исходе основного времени первого тайма счёт открыли «Крылья». Владислав Тепляков протащил мяч по своему флангу и хорошо выкатил на Сергея Макарова, который разобрался в моменте и пробил точно в угол – 0:1.

До 76 минуты «Крылья» успешно справлялись с атаками соперника, но не хватило концентрации и «Спартаку» удались две голевые атаки подряд, которые перевернули игру. сначала Артем Быковский, а потом Артем Сидоренков, стали авторами забитых мячей. 2:1 и уже «Крылья» в роли отыгрывающихся. В оставшееся время счет сравнять не удалось.

2:1 – поражение «Крыльев» в матче со «Спартаком». Следующий матч команда проведёт дома против «Нижнего Новгорода». Матч состоится 2 сентября на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"