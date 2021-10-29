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Молодежка "Крыльев" сыграла вничью с "Академией Коноплева" - 2:2

29 октября 2021 17:39
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Самарцы продолжают лидировать в турнирной таблице розыгрыша М-Лиги.

"Академия Коноплева" на своем поле принимала молодежный состав "Крыльев Советов".

Команды обменялись голами уже в дебюте поединка: на гол после штрафного Мотовичева ответил Иконников. З

Во втором тайме Егор Балев вывел тольяттинскую команду вперед, реализовав выход один на один с Александром Тимченко. Нашей команде удалось сравнять счет на 81-й минуте. Свой дебютный гол за молодежку забил воспитанник Академии "Крылья Советов" Расиль Асайдулин.

Итоговый счет – 2:2. Подопечные Дмитрия Шукова продлили беспроигрышную серию до 11 матчей.

Самарцы продолжают лидировать в турнирной таблице розыгрыша М-Лиги. Следующую игру "Крылья" проведут в Москве против ЦСКА, который идет на второй строчке, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС

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