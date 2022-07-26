Молодежка "Крыльев Советов" уступила "Уралу" - 1:2

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Завершился матч 3-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимали екатеринбургский "Урал".

На 6-й минуте матча "Урал" получил право на пенальти. Даниил Смольников обыграл в штрафной четверых и в завершающей стадии на нем нарушили правила. К точке подошел Илья Ишков, с первым ударом наш вратарь справился, но на добивании гости все-таки были удачливее — 0:1.

На 72-й минуте Илья Ишков оформил дубль, полузащитник красивым ударом реализовал штрафной удар у ворот "Крыльев".

В добавленное время самарцы усилиями Никиты Фадеева заработали пенальти, к точке подошел пострадавший и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

1:2 – поражение "Крыльев" в матче с "Уралом".

Следующий матч команда Дмитрия Шукова проведет 29 июля в Москве против "Торпедо", сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"