Молодежка "Крыльев Советов" разгромила "Мастер-Сатурн" - 5:1

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Завершился матч 2-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" встречались с клубом "Мастер-Сатурн".

На 10-й секунде матча Тоцкий заработал пенальти, которой сам же и пробил, однако вратарь гостей справился с ударом. На 30-й минуте Фадеев открыл счёт, замкнув передачу в штрафную после стандарта.

Спустя три минуты Тепляков прошёл по флангу, выкатил на Асайдулина, тот был точен. В концовке тайма был назначен второй пенальти в ворота подмосковного клуба. На этот раз Тоцкий был точен. 3:0 к перерыву.

Второй тайм начался с гола гостей. Однако в середине заключительной половины встречи игроки "Мастер-Сатурна" получили две красных карточки и заканчивали матч вдевятером.

В оставшееся время "Крылья" смогли забить еще два мяча. Сначала Фадеев сделал дубль, а в самой концовке Чалый установил окончательный счёт в матче.

5:1 – разгромная победа "Крыльев", которая стала первой в сезоне. Следующий матч команда проведёт также дома против "Урала". Матч состоится 26 июля на стадионе "Металлург", сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"