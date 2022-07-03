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Молодежка "Крыльев Советов" провела два товарищеских матча

3 июля 2022 18:40
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Молодежная команда «Крыльев» продолжает подготовку к старту М-Лиги

Молодежная команда «Крыльев» продолжает подготовку к старту М-Лиги. Сегодня наша команда на «Металлурге» провела два контрольных матча против «Оренбурга-2».

»Крылья Советом»-м (первый матч): Быченко, Кононыкин, Радаев, Гребенкин, Алуханян, Олийнык, Романов, Винников, Фадеев, Константинов, Асайдулин. Во втором^ тайме на замену вышел Белов.

Первый тайм завершился без забитых голов, с игровым перевесом на стороне самарской команды. Во втором тайме оренбуржцы смогли забить два быстрых гола и довести матч до победы. Итоговый счет — 0:2.

»Крылья Советом»-м (второй матч): Максимов, Загородников, Белов, Мутовкин, Шерко, Чалый, Хрисанфов, Войцеховский, Морозов, Андреев, Зантарая.

Во втором тайме на замену выходили: Клапинский, Смородин, Бурганов, Проколий, Ткачев, Макаров, Самедов, Борисов.

Во втором матче на поле выходили игроки, преимущественно находящиеся на просмотре, более опытный «Оренбург-2» захватил инициативу и имел преимущество, которое вылилось в забитый гол. Но еще до перерыва красивым ударом со штрафного Никита Хрисанфов сравнял счет.

После перерыва «Крылья» выглядели более целостно, и смогли перевернуть ход встречи, Иван Морозов в середине тайма со второй попытки реализовал пенальти. Итоговый счет матча — 2:1.

Ранее в рамках подготовки к сезону наша команда встречалась с ульяновской «Волгой» (0:0) и юношеской командой «Рубина» (2:3), сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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