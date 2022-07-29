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Молодежка "Крыльев Советов" одержала победу над "Торпедо" - 1:0
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Молодежка "Крыльев Советов" одержала победу над "Торпедо" - 1:0

29 июля 2022 18:42
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Встреча проходила в Домодедово на стадионе "Авангард".

Завершился матч 4-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" в гостях встречались с "Торпедо". Встреча проходила в Домодедово на стадионе "Авангард".

На 16-й минуте матча "Крылья" открыли счет. Данила Романов с центра поля отдал длинную передачу на Фадеева, который вошел в штрафную и попробовал ударить, но получилась передача на Расиля Асайдулина, оказавшись в нужном месте, нападающий забил в пустые ворота.

После забитого гола самарцы выглядели предпочтительнее, держали мяч под своим контролем и старались забить второй, но больше голов в первом тайме зрители не увидели – 0:1.

Во втором тайме "Торпедо" перехватило инициативу и "Крылья" действовали вторым номером, но опасные моменты стали возникать лишь под конец тайма, к голам они не привели.

0:1 – победа "Крыльев" в матче с "Торпедо". Следующий матч команда проведёт дома против "Зенита". Матч состоится 5 августа на стадионе "Металлург", сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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