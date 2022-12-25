"Много думал. Было тяжело": Сергей Пиняев поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку и сообщил об уходе из КС

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Полузащитник «Крыльев Советов» и сборной России Сергей Пиняев позвонил губернатору Дмитрию Азарову, чтобы лично сообщить о переходе в московский "Локомотив".

Юный игрок в разговоре с главой региона признался - принятое решение покинуть "Крылья" было очень непростым.



" Душа лежит к городу, команде, болельщикам. Было очень тяжело. Долго думал и принял такое решение", - сказал Сергей Пиняев.



Молодой футболист поблагодарил губернатора Самарской области за поддержку, особенно за помощь, когда летом у футболиста случился пневмоторакс - травма лёгкого, которая могла грозить талантливому игроку завершением карьеры. Именно Дмитрий Азаров оказал помощь в своевременной диагностике и квалифицированном лечении Сергея Пиняева.



"Хочу поблагодарить Вас за все. Вы включили все возможности и ресурсы, чтобы помочь мне быстрее вернуться на поле. Я очень это ценю. Хочу лично сказать спасибо. Никогда это не забуду и никогда не перестану Вас благодарить и уважать за это", - сказал губернатору Сергей Пиняев.



Дмитрий Азаров выразил свое сожаление, что полузащитник покидает "Крылья", но пожелал ему успехов в дальнейшем развитии на благо российского футбола.



"Конечно, был бы рад, если бы ты остался в клубе, ведь за родной клуб я переживаю, и так будет всегда", - подчеркнул глава региона.

Футболист планирует встретится с болельщиками "Крыльев Советов" и "по человечески с ними пообщаться".

"Я тебе конечно готов в этом помочь. Я считаю это правильно, уважительно к людям", - отметил Дмитрий Азаров.

Фото: ФК "КС"