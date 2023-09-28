Матч топ-уровня: 1 октября «Крылья Советов» сразятся с московским «Спартаком»

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1 октября в 17.30 на домашней арене самарского футбольного клуба – стадионе «Солидарность Самара Арена» – состоится особенный матч: «Крылья Советов» сразятся с московским «Спартаком».



Матчи «Крыльев» и столичного «Спартака» всегда крайне принципиальные, но сейчас обе команды идут в топ-4 в Российской Премьер-лиге. «Крылья Советов» занимают вторую позицию и являются самой результативной командой чемпионата страны (21 гол за 9 туров). Волжане показывают яркий и атакующий футбол, который снискал любовь болельщиков не только из Самарской области, но и со всей страны.



«К этому матчу будет приковано внимание не только болельщиков в Самаре, но и экспертов, специалистов и любителей футбола во всей России. Энергия и эмоции трибун будут помогать нам в этой сложной игре. Нам удался один из лучших стартов чемпионата в этом веке. И мы вместе с вами хотим его улучшить. Для выполнения этого нам важен каждый болельщик, пришедший на стадион», – обратился самарский клуб к болельщикам, приглашая на игру.



Однако готовится к матчу не только клуб. Настоящий предматчевый фан-фест для любителей футбола и спорта развернется на территории стадиона. С 15:30 на гейте №2 будет работать фотозона «Ты в Команде» и надувные аттракционы «Футбольный дартс» и «Футбольные ворота». Там же можно будет найти точки с аквагримом. На гейте №3 будет оформлена лаундж-зона, где каждый сможет получить прохладительные напитки и закуски за ставку на фудкорте FONBET. Там же можно получить FONBET-комбо, будет работать кастомайзер с уникальными принтами, а также можно получить специальный мерч за ставку. Для всех желающих будут доступны активности «Звездный пазл» и «Звездный кран». Всех болельщиков на гейте №3 с атрибутикой клуба «Крылья Советов» угостят кексами.



С 15:30 на гейте №3 можно сфотографироваться с автобусом «Крыльев Советов», а на мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате «3 на 3».

Также с 15:30 на гейте №3 начнется выступление кавер-группы FANTOLLA. Там же все болельщики смогут найти точки с аквагримом и творческую мастерскую «Плакат в поддержку КС».

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) с 15:30 будет проходить выставка наград, атрибутики и раритетов из истории «Крыльев Советов». Там же состоится розыгрыш сертификатов на пиццу от партнера мероприятия.



Матч между «Крыльями Советов» и «Спартаком» будет главным событием тура, поэтому предстоит множество других интересных мероприятий. Перед матчем выступит специальный гость, имя которого по инициативе клуба пока – интрига.

Также пресс-служба клуба «Крылья Советов» напоминает, что болельщикам, участвующим в розыгрыше автомобиля, необходимо приобрести в фаншопах «Крыльев» атрибутику на сумму от 500 рублей и сохранить чеки. Фаншопы располагаются на гейтах 2, 3, С122 и секторе VIP. Подробнее о розыгрыше здесь.



Для посещения матча нужна Карта болельщика. В день матча в районе гейта №3 будет работать мобильный пункт МФЦ, где можно ее оформить. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры. Билеты на матч топ уровня «Крылья Советов» – «Спартаком» уже в продаже от 100 рублей (на определенные секторы). Специальная акция организована для школьников (от 14 лет) и студентов – также по 100 рублей. Более подробная информация – на официальном сайте КС и в соцсетях клуба.



Для удобства болельщиков будут доступны парковки рядом со стадионом. Также будет открыта парковка у Агропарка, заезд с 11 проезда под шлагбаумом. Охраняемая стоянка предоставляется бесплатно на время просмотра матча (вместимость парковки – 300 авто).



Большой спорт! Большой футбол! Большой фест для всех любителей спорта!

1 октября, с 15.30. Стадион «Солидарностью Самара Арена».

Поддержим нашу команду, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: ПФК "КС"