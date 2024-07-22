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Матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" посетило 15 839 болельщиков

22 июля 2024 09:32
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Матч между "Крыльями Советов" и "Зенитом" посетило 15 839 болельщиков

В субботу, 20 июля, на "Солидарность Самара Арене" прошел матч 1 тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и "Зенитом". Эту встречу посетило 15 839 болельщиков.

Предматчевая развлекательная программа была посвящена старту сезона. На гейтах 2 и 3 были представлены разнообразные активности, которые были доступны для всех болельщиков.

Игра с "Зенитом" была назначена матчем тура, поэтому Winline подготовил мини-фестиваль на площадке у гейта 2: выступление кавер-бэнда "Оркестр русского рока", инсталляция с футболками команд-участниц матча, трофи-тур, DJ-сеты от Анастасии Столповской и розыгрыши призов.

На площадке у гейта 3 всех болельщиков ожидала чилл-зона от партнера Fonbet: розыгрыш формы, "Колесо Фортуны", автомат "Хватай-ка", "Корнхолл", мерч и подарки для новых пользователей.

Перед началом матча прошла автограф-сессия с полузащитником "Крыльев" Амаром Рахмановичем.

Болельщиков в атрибутике угощали вкуснейшим мороженым, а справиться с жаркой погодой помогла пенная вечеринка. Также рядом была лаунж-зона "Крыльев Советов", где каждый мог восстановить силы после рабочей недели.

На мини-футбольной площадке все желающие сыграли в футбол в формате "3х3". Рядом можно было проверить навыки в текболе и сабсоккере.

Для юных гостей работали надувные аттракционы "Футбольный дартс" и "Футбольные ворота".

Там же на гейте 3 расположилась фотобудка с фотографиями с моментальной печати, и фотозона "Добро пожаловать в команду".

В клубном музее для всех желающих была доступна фотозона "Раздевалка "Крыльев Советов".

На первую игру сезона футболистов и арбитров выводили ребята-победители конкурса "Выведи футболиста на поле".

Матч стартовал с официальной церемонии Winline Матч Тура и торжественного исполнения Гимна России от Юли Паршуты.

В честь Года семьи право нанести первый символический удар в матче предоставлено новой семье в команде – медиа директору "Крыльев" Владиславу Кирсанову и его супруге Екатерине.

В перерыве голкипер Богдан Овсянников наградил победителей квиза и розыгрыша от партнера клуба Kitfort. Перед домашним матчем с "Ростовом" все гости также смогут принять участие в квизе и выиграть подарки от партнера Kitfort.

Фото: сайт ФК

Теги: Крылья Советов Футбол

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