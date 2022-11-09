«Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу против «Ростова»

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» продолжают подготовку к матчу 17-го тура МИР РПЛ против «Ростова». Эта встреча станет заключительной в 2022 году в рамках чемпионата.

Перед началом занятия легенда клуба Валерьян Панфилов вручил награду Сергею Пиняеву за лучший гол октября по версии болельщиков от партнера «Крыльев» GOLD’N APOTHEKA. Лучшим был признан мяч, забитый в ворота «Сочи».

Сама тренировка длилась около 2 часов. В общую группу вернулся Георгий Зотов, восстановившийся от повреждения. Владимир Хубулов и Дмитрий Иванисеня занимались по индивидуальной программе. В матче против «Ростова» не сможет сыграть Максим Глушенков, получивший четвертую карточку в игре прошлого тура против «Торпедо».

Встреча с «Ростовом» пройдет на «Солидарность Самара Арене» 12 ноября и начнется в 15:00. Билеты на эту игру можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"