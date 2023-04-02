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«Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» сыграли с «Оренбургом» – 1:1

2 апреля 2023 17:11
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Следующий матч «Крылья» проведут в Москве против ЦСКА.

В 21-ом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимали «Оренбург».

Счет во встрече самарцы открыли на 8 минуте.

С передачи Юрия Горшкова красивым ударом отправил мяч в ворота Дмитрий Цыпченко – 1:0.

Гости сравняли счет на 30 минуте встречи, отличился Дмитрий Воробьев. В итоге ничья – 1:1.

Дмитрий Цыпченко, лучший бомбардир «Крыльев» в Кубке России (9 голов), впервые забил в Премьер-лиге.

Следующий матч «Крылья» проведут в Москве против ЦСКА. Ответная игра полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 5 апреля, в 20:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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