"Крылья Советов" встречались в Москве со "Спартаком-2" - 2:0

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В перенесенном матча 35-го тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" встречались в Москве со "Спартаком-2".

Счет в матче самарцы открыли на 30-ой минуте. Иван Сергеев переиграл голкипера хозяев поля – 0:1.

На 56 минуте Иван Сергеев с линии вратарской отправил футбольный снаряд в сетку – 0:2.

Иван Сергеев довел свой бомбардирский счет в первенстве до 39 голов и установил новый рекорд результативности во втором по силе дивизионе страны.

За два тура до конца первенства отрыв от идущего вторым "Оренбурга" семь очков, и "Крылья Советов" досрочно стали победителем ОЛИМП – Первенства ФНЛ!

Самарцы продлили беспроигрышную серию до 15 матчей (14 побед, 1 ничья, разница мячей 42:7). С учетом кубковых встреч – 18 матчей с разницей мячей 48:7.

22-ой матч в первенстве ворота нашей команды остаются "сухими".

В следующем матче наша команда на "Солидарность Арене" принимает "Краснодар-2". Игра состоится в субботу, 8 мая в 15:00.

Этот матч будет прощальным для Сергея Корниленко.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"