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"Крылья Советов" в Самаре выграли вничью с "Химками" - 0:0

29 сентября 2024 19:31
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В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают махачкалинское "Динамо".

В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Химки".

На матч самарцы вышли в специальных футболках с изображением пульса и сердца в виде очертания Самарской области, приуроченных к Всемирному дню сердца, цель которого – привлечь внимание к вопросам здоровья и подчеркнуть значимость профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Голов в матче забито не было, в итоге ничья – 0:0.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают махачкалинское "Динамо". Игра 5 тура группового этапа Пути регионов FONBET Кубка России состоится в среду, 2 октября, в 20:00.

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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