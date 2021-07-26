Я нашел ошибку
Главные новости:
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли
В Самаре трамваи по улице Красноармейской пока не пошли
В Самарской области 42 % жителей ждут скорую дольше положенного
В Самарской области 42% жителей ждут скорую дольше положенного
Туристический поток в Самарскую область в 2021 году вырос на 40%
Туристический поток в Самарскую область в 2021 году вырос на 40%
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске
ЭкоСтройРесурс устанавливает накопители для пластиковых крышек в Чапаевске
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
В Самаре в этом году благодаря нацпроекту благоустроят 50 дворовых территорий
Самарский рапирист - в 1/4 финала на Олимпиаде!
Самарский рапирист - в 1/4 финала на Олимпиаде!
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Крылья Советов» уступили в первой игре сезона

26 июля 2021 09:48
156
«Крылья Советов» уступили в первой игре сезона

Самарские футболисты открыли сезон 2021\2022 на стадионе «Солидарность Самара Арена». В матче 1-го тура Российской Премьер — лиги соперником «Крыльев Советов» стал грозненский «Ахмат».

Гости заявили свои претензии на три очка практически с первых минут матча и уже на 6-ой минуте встречи вышли вперед благодаря забитому мячу Даниила Уткина. Еще через 14-ть минут хозяева, пропустив гол от Конате, «горели» уже 0:2, пишет Обозрение.

Отчасти поправить положение «Крыльям» удалось на 48-ой  минуте. Голкипер «Ахмата» парировал удар Ивана Сергеева, но Владислав Сарвели был точен на добивании и сократил разницу в счете 1:2.

Несмотря на то, что практически по всем индексам самарцы превзошли гостей, по основному показателю – забитые мячи — «Ахмат» остался лучшим. «Крылья» уступили в первой игре сезона 1:2.

Подпортили антураж возвращения самарцев в элиту российского футбола и ковидные ограничения – на матч с «Ахматом» допустили всего 500 человек, включая участников матча.

Эта мера принята в соответствии с требованиями регионального Управления Роспотребнадзора по Самарской области о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней.

Теги: "Крылья Советов" Ахмат футбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
26 июля 2021, 12:29
Игорь Осинькин: Мы были близки к спасению игры
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 1-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против "Ахмата" (1:2).
Спорт
10
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
26 июля 2021, 11:49
Дмитрий Азаров рассказал о ситуации с допуском зрителей на матч «Крылья Советов»-«Спартак»
Судя по тому, как сейчас развивается ситуация, решение будет в самый последний день. Спорт
84
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
20 июля 2021, 13:52
В Самаре матч "Крылья Советов" - "Ахмат" 25 июля может пройти без зрителей
Вопрос с проведением футбольного матча обсудили на заседании оперативного штаба. Спорт
960
В центре внимания
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
26 июля 2021  09:57
В первом полугодии в бюджет Самарского региона поступило 124, 868 миллиардов рублей
153
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
678
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
680
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
2351
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
1097
Весь список