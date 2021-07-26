«Крылья Советов» уступили в первой игре сезона

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Самарские футболисты открыли сезон 2021\2022 на стадионе «Солидарность Самара Арена». В матче 1-го тура Российской Премьер — лиги соперником «Крыльев Советов» стал грозненский «Ахмат».

Гости заявили свои претензии на три очка практически с первых минут матча и уже на 6-ой минуте встречи вышли вперед благодаря забитому мячу Даниила Уткина. Еще через 14-ть минут хозяева, пропустив гол от Конате, «горели» уже 0:2, пишет Обозрение.

Отчасти поправить положение «Крыльям» удалось на 48-ой минуте. Голкипер «Ахмата» парировал удар Ивана Сергеева, но Владислав Сарвели был точен на добивании и сократил разницу в счете 1:2.

Несмотря на то, что практически по всем индексам самарцы превзошли гостей, по основному показателю – забитые мячи — «Ахмат» остался лучшим. «Крылья» уступили в первой игре сезона 1:2.

Подпортили антураж возвращения самарцев в элиту российского футбола и ковидные ограничения – на матч с «Ахматом» допустили всего 500 человек, включая участников матча.

Эта мера принята в соответствии с требованиями регионального Управления Роспотребнадзора по Самарской области о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней.