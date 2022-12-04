«Крылья Советов» сыграют в четвертьфинале Фонбет Кубка России против «Динамо»

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Состоялась жеребьевка четвертьфинала верхней сетки Фонбет Кубка России. «Крылья Советов» получили в соперники московское «Динамо».

Полуфиналист определится по итогам двух матчей, первый из которых «Крылья» сыграют дома – 21-23 февраля. Ответная встреча пройдет на выезде через неделю. В случае, если команды по итогам двух поединков сыграют вничью, сразу после второго матча будет назначена серия пенальти. Победитель продолжит выступление в Пути РПЛ, проигравший – отправится в Путь Регионов.

«Крылья Советов» вышли в четвертьфинал из группы В, в которой заняли второе место, опередив «Зенит» и «Факел», сообшает пресс-служба ФК "КС".