"Крылья Советов" - "Ростов" - 0:1

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На "Ростов Арене" "Крылья Советов" встречались с "Ростовом".

На 18 минуте встречи Николай Комличенко дальним ударом отправил мяч в ворота "Крыльев" – 1:0.

На 27 минуте встречи за фол Ивана Ломаева на Николае Комличенко арбитр назначил пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Дмитрий Полоз, Иван Ломаев парировал удар.

Выйдя на замену на 80 минуте в составе "Крыльев Советов" дебютировал девятнадцатилетний Артем Соколов.

В следующем матче "Крылья Советов" в Екатеринбурге встречаются с "Уралом". Игра 24-го тура состоится в воскресенье, 10 апреля, в 13:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"