«Крылья Советов» получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге в следующем сезоне

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Самарская команда «Крылья Советов» получила лицензию для участия в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил клуб с этим значимым событием.

«Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей, но сейчас хочу поздравить всех болельщиков – «Крылья Советов» будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем сезоне», – отметил губернатор.

В начале мая «Крылья Советов» не получили лицензию, дающую право выступления в РПЛ. До 12 мая нужно было исправить предъявленные комиссией замечания, что и было сделано «Крыльями».

Помощь клубу оказал губернатор, который после финального матча Первенства футбольной национальной лиги пообещал болельщикам приложить максимум усилий, чтобы помочь команде урегулировать все вопросы с Российским футбольным союзом (РФС) и пройти лицензирование.

Сегодня, 12 мая, «Крылья Советов» будут бороться с московским «Локомотивом» за победу в Кубке России по футболу.

Дмитрий Азаров приехал в Нижний Новгород, чтобы лично поддержать команду в значимом матче вместе с самарскими болельщиками.

«Болеем и верим в победу «Крыльев Советов» в финале Кубка России!», – подчеркнул губернатор.

Фото: Елена Афонина/ТАСС