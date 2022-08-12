"Крылья Советов" отправились в Москву

143

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" провели заключительное занятие на клубной базе в рамках подготовки к матчу 5-го тура МИР РПЛ против "Локомотива".

После тренировки наша команда отправилась в аэропорт, откуда вылетела в Москву. На матч против железнодорожников отправились Денис Якуба и Фернандо Костанца, восстановившиеся от повреждений.

Матч против "Локомотива" пройдет на "РЖД Арене" 13 августа и начнется в 16:00 по самарскому времени. Информация для болельщиков, планирующих посетить матч, здесь. Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" (комментаторы Роман Трушечкин и Дмитрий Бажанов), сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"