«Крылья Советов» не получили лицензию РФС для выступления в РПЛ

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Победитель первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарские «Крылья Советов», а также клубы «Оренбург», «Торпедо», «Алания» и «Балтика» не получили лицензии, позволяющие выступать в «Тинькофф Российской премьер-лиге». Об этом в среду, 5 мая, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что соответствующее решение было принято Комиссией по лицензированию футбольных клубов.

«Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» (Республика Башкортостан), «Нижний Новгород» получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ), «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ», — отметили в организации.

В РФС добавили, что апелляционный комитет пройдет 12 мая, до этого времени команды имеют право исправить предъявленные комиссии замечания, пишут "Известия".