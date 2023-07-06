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«Крылья Советов» начнут сезон гостевым матчем с «Ахматом» 22 июля

6 июля 2023 19:56
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В первой домашней игре самарцы примут «Динамо» 29 июля.

Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей первых семи туров сезона 2023/24. «Крылья Советов» начнут сезон гостевым матчем с «Ахматом» 22 июля, в первой домашней игре самарцы примут «Динамо» 29 июля.

 Абонементы на все домашние матчи «Крыльев» в чемпионате и кубке страны можно приобрести здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

1 тур. 22 июля, Сб, 21:00, Ахмат – Крылья Советов

2 тур. 29 июля, Сб, 16:00, Крылья Советов – Динамо

3 тур. 5 августа, Сб, 16:00, Крылья Советов – Ростов

4 тур. 12 августа, Сб, 16:00, Локомотив – Крылья Советов

5 тур. 18 августа, Пт, 20:30, Рубин – Крылья Советов

6 тур. 27 августа, Вс, 18:30, Крылья Советов – Балтика

7 тур. 2 сентября, Сб, 18:30, Крылья Советов – Факел

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Крылья Советов Самара

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