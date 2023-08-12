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В четвертом туре Мир РПЛ «Крылья Советов» в Москве встречались с «Локомотивом».

На 60 минуте встречи за фол Владислава Сарвели на Фернандо Костанца в ворота железнодорожников был назначен пенальти, который не смог реализовать Бенхамин Гарре. Через четыре минуты Максим Глушенков навесил со штрафного, Владислав Сарвели протолкнул мяч в ворота, но перед этим Дмитрий Баринов сыграл рукой, и взятие ворот было не засчитано. Несмотря на большое количество моментов и ударов по воротам, забить самарцы смогли только на 86 минуте встречи. Бенхамин Гарре вывел один на один вышедшего на замену Николая Рассказова, который переиграл голкипера хозяев и отправил мяч в ворота – 0:1. На третьей компенсированной минуте вышедший на замену Константин Марадишвили дальним ударом из-за пределов штрафной сравнял счет – 1:1.

«Крылья Советов» продолжают забивать в каждом матче РПЛ этого сезона, и продолжают свою беспроигрышною серию (2 победы, 2 ничьи).

В следующем туре «Крылья Советов» в Казани встречаются с «Рубином». Игра пятого тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 18 августа, в 20:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"