"Крылья Советов" и титульный партнер клуба Bettery оказали помощь Самарской Городской Больнице №4

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ПФК "Крылья Советов" и титульный партнер клуба букмекерская компания Bettery провели акцию в поддержку врачей Самарской Городской Больницы №4, которая уже второй год работает в режиме ковид-госпиталя.

Bettery приобрели партию космических футболок "Крыльев", в которых наша команда одержала победу на "Нижним Новгородом". На эти средства было закуплено необходимое медицинское оборудование. Передать его медицинскому персоналу приехали футболисты нашей команды Богдан Овсянников и Данил Липовой.

"Работа врачей в это непростое время бесценна. Они делают большую работу. Я говорю обо всех: о медицинском персонале, управляющем блоке, о самих докторах. Я здесь уже не в первый раз. Мы уже приезжали с визитом и видели все наглядно. Сегодня пообщались с главврачом этой больницы. Она рассказала, что на данный момент ситуация по-прежнему сложная. Хочу сказать, что нашу следующую победу мы обязательно посвятим врачам, которые борются с ковидом. Хочется сказать им большое спасибо! Сегодня клуб и титульный партнер клуба поддержали больницу, и мы продолжим делать это в дальнейшем", — отметил Богдан Овсянников, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"