"Крылья Советов" - "Акрон" - 2:1

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В матче 40-го тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ "Крылья Советов" в Жигулевске на стадионе "Кристалл" встречались с тольяттинским "Акроном".

Счет в матче был открыт на 60 минуте встречи: отличился экс-игрок "Крыльев" Артем Делькин – 1:0.

Самарцы сравняли счет через 8 минут: Иван Сергеев – 1:1.

В компенсированное время Никита Чернов из своей штрафной отправил мяч далеко вперед, Егор Голенков прокинул мяч вперед, и Иван Сергеев в касание отправил мяч в сетку ворот "Акрона" – 2:1.

Лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев довел счет забитым голам до 37.

"Крылья Советов" продлили беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья, разница мячей 40:7). С учетом кубковых встреч – 17 матчей с разницей мячей 46:7.

Эта победа обеспечила "Крыльям Советов" выход в Премьер-лигу. Чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице самарцам нужно набрать три очка в оставшихся трех матчах.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве со "Спартаком-2". Эта перенесенная игра 35-го тура состоится в среду, 5 мая, в 13:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"