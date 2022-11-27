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"Крылья" обыграли "Факел" и вышли в 1/4 финала Кубка

27 ноября 2022 18:56
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В итоге "Крылья Советов" с 12 очками заняли в группе B второе место (1. "Спартак", 3. "Зенит", 4. "Факел" – 0 очков).

В заключительном туре группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали воронежский "Факел".

На 64 минуте встречи Дмитрий Цыпченко, получив мяч от Александра Коваленко, забил единственный гол в матче – 1:0.

В итоге "Крылья Советов" с 12 очками заняли в группе B второе место (1. "Спартак", 3. "Зенит", 4. "Факел" – 0 очков).

В раунде плей-офф самарцы в верхней сетке сыграют в 1/4 финала с одним из победителей в других группах ("Урал", "Динамо", "Краснодар"), соперник определится жеребьевкой, которая состоится до 3 декабря. Четвертьфинал состоится в следующем году и пройдет в два матча, первую игру "Крылья" проведут дома, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

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