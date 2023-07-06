«Крылья» начнут выступление в Кубке России домашним матчем с «Балтикой»

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Российский футбольный союз утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2023/2024.

1 тур

25 июля, вторник, 21:45. Зенит – Ахмат

26 июля, среда, 19:30. Крылья Советов – Балтика

2 тур

9 августа, среда, 19:30. Крылья Советов – Зенит

10 августа, четверг, 21:00. Ахмат – Балтика

3 тур

30 августа, среда, 18:15. Ахмат – Крылья Советов

30 августа, среда, 20:30. Балтика – Зенит

4 тур. 19–21 сентября

Балтика – Крылья Советов

Ахмат – Зенит

5 тур. 3–5 октября

Зенит – Балтика

Крылья Советов – Ахмат

6 тур. 31 октября – 2 ноября

Зенит – Крылья Советов

Балтика – Ахмат

Точные даты и время начала матчей 4–6 туров группового этапа будут определены позднее, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"