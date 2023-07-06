«Крылья» начнут выступление в Кубке России домашним матчем с «Балтикой»

Российский футбольный союз утвердил календарь группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2023/2024.
1 тур
25 июля, вторник, 21:45. Зенит – Ахмат
26 июля, среда, 19:30. Крылья Советов – Балтика
2 тур
9 августа, среда, 19:30. Крылья Советов – Зенит
10 августа, четверг, 21:00. Ахмат – Балтика
3 тур
30 августа, среда, 18:15. Ахмат – Крылья Советов
30 августа, среда, 20:30. Балтика – Зенит
4 тур. 19–21 сентября
Балтика – Крылья Советов
Ахмат – Зенит
5 тур. 3–5 октября
Зенит – Балтика
Крылья Советов – Ахмат
6 тур. 31 октября – 2 ноября
Зенит – Крылья Советов
Балтика – Ахмат
Точные даты и время начала матчей 4–6 туров группового этапа будут определены позднее, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"