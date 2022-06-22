Команда Академии «Крылья Советов» - победитель приволжского этап первенства РФ по футболу среди девочек

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В Нижнем Новгороде на стадионе «Северный» прошел приволжский этап первенства России по футболу среди девочек до 13 лет.



Команда Академии «Крылья Советов» под руководством Марии Черепановой стала победителем турнира. По ходу состязаний самарчанки провела пять матчей, обыграв команды «Восток-СШОР-8» из Нижнего Новгорода со счетом - 1:0, казанский «Мирас» (1:0), тольяттинскую «СШОР-12 Лада» (5:0) и два состава Академии «Нижнего Новгорода» (1:0 и 7:0).



По итогам соревнований лучшим вратарем турнира стала Арина Иванова, лучшим полузащитником Владислава Лукьянова, сообщает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО