Кабутов и Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов"

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Полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов".

Оба игрока пополнили нашу команду в 2019 году.

– Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в "Крыльях". Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

Фото: ФК "КС"