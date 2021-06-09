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Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами.
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Кабутов и Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов"

9 июня 2021 16:09
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Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами.

Полузащитники Дмитрий Кабутов и Денис Якуба подписали новые контракты и продолжат выступать за "Крылья Советов".

Оба игрока пополнили нашу команду в 2019 году. 

– Дмитрий Кабутов и Денис Якуба – два важных для команды футболиста с классными игровыми качествами. Мы довольны тем, как они проявляют себя в "Крыльях". Надеемся, что они и дальше будут приносить пользу команде и продолжат демонстрировать качественный футбол, – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: "Крылья Советов" два игрока контракт

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