Иван Сергеев о победе над "Знаменем": "Надеюсь, это даст толчок в ближайших матчах РПЛ" 

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Нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев, забивший два гола и отдавший две голевые передачи в матче 2-го тура элитного раунда Бетсити Кубка России против "Знамени" (10:0), поделился эмоциями от игры.

– Вань, с победой! Ты знаешь, что "Крылья" одержали самую крупную победу в Кубке России?

– Спасибо за поздравления! Да, зашел потом после игры в телефон и в инстаграме отметили, там было написано, что "Крылья" одержали самую крупную победу. Это еще одна история нашего клуба. Надеюсь, что будем ставить Премьер-лиге такие рекорды.

– Как твое самочувствие? Ты получил небольшое повреждение в матче с "Ростовом".

– Все хорошо. Врезался в единоборстве с Баштушом, рассек бровь и мизинец выбил. Все нормально. Сегодня была ротация в составе, я все понимаю, отношусь к этому спокойно. Ждал свой шанс – выйду или не выйду. Но это уже зависело от тренерского штаба.

– Сейчас сможешь вспомнить, когда твоя команда выигрывала 10:0?

– Честно, нет (улыбается). Если только по юношам. Не припомню, чтобы так крупно выигрывали.

– Дубль у тебя тоже получился скоротечным: две минуты – два мяча.

– Да, вышел. Игорь Витальевич сказал, что там много мячей и надо добираться до них. Оказался в нужном месте и забил два гола. Мы соперников не делим на сильных и слабых. Играем и получали удовольствие, хотели забить как можно больше. Получилась такая крупная победа.

– Какая установка была выходить при счете 5:0?

– Игорь Витальевич сказал, что я выхожу, а Цыпченко опускается чуть ниже, я играю на острие. Сказал, что есть много мячей, надо добивать, забивать. Нападающий должен это делать. Вышел и хорошо, что забил два гола, потому задержалась серия в Премьер-лиги. Там три игры не забиваю. Надеюсь, это даст толчок в ближайших матчах РПЛ.

– При каком счете подумал, что сегодня можно забить 10?

– Не думал об этом, когда забивал два гола. Уже был счет 8 или 9:0. Хотелось как можно больше забить. Хорошо, что получилось круглое число забитых голов, вошли в историю Кубка России.

– Болельщики очень хотели, чтобы был забит 10-й мяч, волновались только, что табло не сможет это показать.

– Хочу поздравить Бейла с дебютным голом. Он стал как раз 10-м. Болельщикам понравилось, потому что они приходят посмотреть на зрелищный футбол. Забили много голов, порадовали их. Ждем на матче с "Зенитом" такую же хорошую поддержку.

– Впереди матч как раз с "Зенитом". Какие сейчас мысли?

– Забыли кубковую игру. Победили на группой стадии Кубка. Сейчас все мысли только об РПЛ. Ближайшие два тура у нас тяжелые выезды – "Зенит" и "Динамо". С этой минуты уже готовимся к "Зениту". В ближайшие два дня тренерский штаб подскажет нам их сильные и слабые стороны. Будем выходить и играть с хорошим настроением. Только на победу.

– На "Газпром Арене" будет много самарских болельщиков, как и на матче со "Знаменем". В Питере до 30% разрешается от вместимости.

– Дай бог, чтобы была хорошая заполняемость. Потому что есть проблемы с qr-кодами. Ждем большой десант болельщиков на игре с "Зенитом". Они будут нас гнать вперед, а мы, надеюсь, сможем показать хорошую игру.

Фото: ФК "КС"