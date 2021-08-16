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Иван Сергеев: Будем продолжать работать, чтобы дальше были только победы

16 августа 2021 19:56
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После матча с "Рубином" автор гола Иван Сергеев ответил на вопросы клубной пресс-службы.

После матча с "Рубином" в 4-м туре Тинькофф РПЛ (1:1) автор гола в составе нашей команды Иван Сергеев ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Вань, важное очко добыто, хоть и хотелось трех. Какие сейчас эмоции после игры?

– Набрали важные очки. Понятное дело, что хотелось победить. Забили гол во втором тайме, потом быстро пропустили. Тяжелая игра, тяжелое поле. Знали, что "Рубин" до этого играл 120 минут в Лиге Конференций. Играли быстро, агрессивно, но сегодня так сложилось, что сыграли вничью. Я думаю, что по игре результат закономерен.

– Показалось, что в первом тайме команда немного инициативу отдала. Но во второй половине включилась и с удвоенной энергией пошла вперед. Это была стратегия или так получилось по рисунку игры?

– В первом тайме они владели больше преимуществом. Во втором мы вышли, настроились и стали играть в свою игру. Создали три момента, один забили. Будем продолжать работать, чтобы дальше были только победы.

– Сегодня ты играл против таких серьезных защитников как Уремович и Бегич. "Рубин" вообще до матча с нами пропустил только один гол. Знал об этом? Готовился как-то специально?

– Тренерский штаб нам доводит все слабые и сильные стороны игроков. Всегда получаем перед игрой информацию по игрокам. Смотришь, анализируешь, кто что делает. Но в игре бывает непонятно. Бывают всякие ситуации. Смотришь от игры, как лучше сделать.

– Ты сегодня забил второй мяч в сезоне. Идем к новому рекорду?

– Дай бог (улыбается).

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Иван Сергеев интервью

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