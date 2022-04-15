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Игроки "Крыльев Советов"  провели мастер-класс для юных футболистов в Исаклах

15 апреля 2022 14:27
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По итогам события юные футболисты получили из рук игроков "Крыльев" памятные мячи с автографами игроков клуба.

Игроки "Крыльев Советов" Максим Канунников и Алексей Войченко посетили Исаклинский район, где провели мастер-класс для юных футболистов 2008-2009 годов рождения из Исаклинкого, Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского, Челно-Вершинского, Похвистневского районов Самарской области.

Мероприятие на стадионе ФОК "Победа" проводилось совместно с партнером клуба компанией "СОГАЗ". По итогам события юные футболисты получили из рук игроков "Крыльев" памятные мячи с автографами игроков клуба.

– Такие мероприятия очень важны для ребят. Мы всегда рады таким встречам, будем надеяться, что юным футболистам она понравилось, они узнали много нового, после чего будут применять полученные знания на футбольном поле. Желаю каждому из них добиться в спорте самых высоких достижений, – отметил Максим Канунников, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

 

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