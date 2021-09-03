Игроки "Крыльев" Иван Ломаев и Иван Сергеев спели с болельщиками шлягер "3 сентября" в караоке

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Футбольный клуб "Крылья Советов" провел акцию для болельщиков, которая была приурочена к 3 сентября. Эта дата обросла многочисленными шутками из-за песни Михаила Шуфутинского "3-е сентября".

Победители конкурса – Олег Ярмолович и Виолетта Жвибуль получили возможность спеть известный шлягер в караоке вместе с голкипером "Крыльев" Иваном Ломаевым и нападающим Иваном Сергеевым.

Действие проходило в караоке-баре Studio 57, а ролик с исполнением песни можно посмотреть на нашем youtube-канале.

Фото: ФК "КС"