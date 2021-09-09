Игорь Осинькин: За время паузы мы провели комплексную работу

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В перерыве между матчами Тинькофф РПЛ главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал большое интервью клубной пресс-службе.

– Игорь Витальевич, сейчас пауза в РПЛ подходит к концу, на пользу она или во вред, ведь "Крылья" набрали ход. Как по вашему, уместна ли сейчас была эта пауза, подводя итоги этой двухнедельной подготовки к "Локомотиву"?

– Когда пауза известна заранее, все равно в том числе важно проявить умение заставить себя выложиться в определённых матчах, понимая, что потом будет перерыв, отпуск или такие двухнедельные сборы. Это часть нашей работы, часть работы футболистов. Мы выложились. Пауза пришла в тот момент, когда мы начали брать очки, но считаю, что она вовремя, она должна быть психологически правильно использована нами. Думаю, что мы от неё получим больше пользы. Потому что матчи, которые сейчас у нас идут, в количественном плане легче, чем в ФНЛ. Но энергетическая нагрузка не сравнима. Тем более, то, как мы не очень удачно стартовали – эти три поражения – они по-настоящему сильно умеют давить на команды, на тренерский штаб. Надо отдать должное – мы этот этап достойно пережили.

– Эту паузу вы использовали как подготовку к "Локомотиву" или в том числе работали над какими-то другими компонентами?

– Мы работали комплексно. Непосредственно эта неделя, после игры с "Уралом", у нас шестидневный цикл. Это непосредственно подготовка к игре с "Локомотивом". Начиная с теоретических, тактических занятий. Но на эту паузу мы шире смотрим. Часть задач, которые мы сейчас решали – это и восстановление, и общая подготовка. Потому что подготовка к "Локомотиву" имеет специфические особенности. Но нам надо готовиться глобально, понимая, что дальше длинный сезон.

– Насколько важный характер носила игра с "Уралом"? Что хотели посмотреть, что хотели отработать? Почему был выбран такой формат – 3 тайма по 40 минут?

– Игра, в этот даже не двухнедельный цикл, а у нас было 16 дней, была очень важна. Это было для того, чтобы мы отдали определённые долги тем футболистам, которые имеют меньше игровой практики. Они должны быть частью команды, они должны в плане нагрузок тоже идти вместе с командой. Но, конечно, в играх нагрузка распределяется по-разному. На этот момент у нас 4-5 сборников уехало из команды. У нас был слишком длинный отрезок без игр для футболистов, которые все равно сыграли достаточно матчей. Надо было почувствовать тонус, который дают игры. Ну и мы ещё пока недостаточно адаптировались в Премьер-лиге. Каждый матч с командой РПЛ имеет значение в плане нашей командной адаптации к тому уровню борьбы и сопротивления, которые тут есть. Было много задач, которые мы решали. Касательно формата матча, который мы выбрали. Он, в первую очередь, зависел от того, что нам надо было дать побольше игрового времени всем нашим футболистам. Большинство наших футболистов смогли сыграть практически 80 минут. А те, кто в этих 6 играх чемпионата сыграли больше, провели на поле по 40 и 60 минут. Так мы в зависимости от состояния, позиции и количества минут на поле, для себя раскидали количество минут, которое в итоге и дали.

– За эти 6 игр, наверняка, у кого-то появились болячки, может, кому-то нужно было больше восстановиться. За эти две недели можно сказать, что по этому показателю, команда находится в тонусе?

– Травма, которая выбивала бы футболиста на длительное время, у нас была только одна. Это Якуба в матче со "Спартаком" получил травму. И сейчас он уже приходит в себя, он уже сыграл один тайм в матче с "Уралом". Последние тренировки он занимается практически без ограничений. Он в шаге от того, чтобы полноценно вернуться в состав. Были травмы, конечно, и у других футболистов. Но все это было на две-три тренировки. Поэтому на начало сезона ещё не накопилось то количество нагрузки, которое даёт о себе знать и может привести к травмам. Мы в нормальном состоянии, у нас все фактически в строю. Конечно, у нас уезжают игроки в сборные и мы не знаем их состояние, с которым они вернутся. У нас уже вернулся Пруцев, который приехал с небольшой травмой. Сегодня от тренировки он был освобождён, но завтра полноценно включается. Зеффан приезжает сегодня ночью-завтра утром. К этому времени всех игроков будем иметь в распоряжении.

– Насколько отъезд игроков в сборные вносит коррективы в ваш тренерский план? Или то, что они будут там получать игровую практику и тренироваться, это то, что вы хотите видеть?

– Чем выше уровень у команды, тем больше сборников уезжает в эти циклы играть за сборную своей страны. У нас, кроме уже перечисленных, есть Пиняев, есть Прищепа, есть Сафаа. Поэтому футболисты, которые у нас много играли, фактически – двое. У нас есть Пиняев, понятно, что достаточно бережно и внимательно мы к нему относимся. Ему на этом этапе сборная была очень нужна, потому что там он получит больше игровой практики, хотя, конечно, в матче с "Уралом" мы бы хотели видеть, в первую очередь, его. Но он сыграл там три игры. И не просто играл в товарищеских матчах со средненькими командами, а играл за сборную, которая на год старше. В любом случае, игра со сборной Франции – это всегда запоминающееся событие. У них скоро отборочный раунд, важные матчи в ноябре. Поэтому ему и там нужно почувствовать себя частью команды. Надеюсь, что он приедет к нам здоровым, надеюсь, что там он получил максимум игровой практики.

– Сейчас у "Крыльев" достаточно серьёзный график. Туда добавилась ещё и игра Кубка России. Как к этому подходите или после ФНЛ уже ничего не страшно?

– (улыбается) Совсем по-разному рассматривается и ложится эта нагрузка. Мы в том году были фаворитами в каждом матче. Любая потеря очков для нас была действительно важная. Ни единой возможности оступиться мы себе не давали. Здесь мы понимаем, особенно в этом цикле, что без очковых потерь сыграть невозможно. Из четырёх команд – три идут в лидерах в чемпионате – это "Зенит", "Динамо", "Локомотив". Плюс домашняя игра с "Ростовом", который точно не на своём месте с их игрой. Они сейчас очень не добрали очков. И матч с ними тоже будет сложнейший. Четыре игры, между ними фактически недельный цикл. Но лишь кубковый матч разрывает между матчами с "Ростовом" и "Зенитом". Нам придётся играть ещё и среди недели. Конечно, когда мы играем на третий или четвёртый день, в этих ситуациях с перелетами, а у нас из пяти матчей четыре – выездные, это добавляет сложности. Но мы постараемся сделать определеную ротацию, постараемся дозировать нагрузки в матчах. Это часть нашей работы. Если бы мы играли, как многие команды в Лиге Европы, Лиге чемпионов, это было бы гораздо сложнее.

– Закрылось трансферное окно. Несмотря на то, что ещё две недели можно заявлять свободных агентов, подведите итоги трансферной кампании для "Крыльев Советов".

– Мы вступили в сезон практически с составом, который у нас играл и в прошлом году. Нам надо было посмотреть, в каком мы состоянии, какой уровень нашей конкурентности. И как команды, и всех индивидуально футболистов. Понятно, что какие-то решения – это реакция на наши первые игры. Где мы не самой плохой игрой, но не взяли много очков. Были выявлены проблемы, которые нам надо было решать всем вместе. Не только футболистам или тренерам, но и клубом. Отсюда приглашение двух футболистов, которые постарше, поопытней, имеют определенное мастерство. То, что мы сейчас увидели у Бейла и Бегича в матче в Екатеринбурге, подтверждает, что мы, надеюсь, не ошиблись. До этого из опытных футболистов мы взяли только Иванисеню. Другие игроки могут прогрессировать, но могут и подождать. В силу возраста. Это и Липовой, и Пиняев, и другие футболисты. Пока они должны конкурировать все-таки со скамейки.

– По комплектации команды есть удовлетворение по итогам лета?

– Конечно, каждый тренер хочет пригласить Месси, Роналду и бороться за Лигу чемпионов. Но мы должны понимать, что у нас есть свой бюджет, свои футболисты. Мы должны наконец стабилизировать хождения футболистов, которое было в клубе очень большое. У меня сейчас нет под руками точной статистики. Но фактически каждые два года команда менялась. Наверное, ничего хорошего в этом нет. Эта стабильность, которая может быть базовой для дальнейшего роста, она нужна любому клубу. Поэтому мы хотели приглашать футболистов, которые непосредственно нам помогут или молодых и перспективных. Учитывая, что и команда у нас молодая. Может, не все молодые в силу возраста, но у каждого свой путь в большой футбол. Кто-то начинает играть в 18 лет, но не всем быть Захаряном и Тюкавиным. Кто-то доходит до Премьер-лиги в 22-24 года. Это тоже по меркам РПЛ молодой возраст. Поэтому мы рассчитываем, что наши футболисты будут прибавлять. Они, может быть, у нас не все совсем юные, но у них нет опыта РПЛ. Каждый матч делает их и всех нас вместе сильнее.

– Что можно сказать о "Локомотиве", о том, как наш соперник выступает по ходу этого сезона?

– Так получилось, что "Локомотив" мы вдоль и поперёк изучили в прошлом сезоне, когда готовились к финалу Кубка России. И сейчас на этом отрезке, в эту паузу получается получше изучить их возможности. Если отметить то, что беспокоит или то, как мы готовимся, то такие паузу больше отражаются на таких командах уровня "Локомотива". У них больше игроков уехало в сборные, у них больше возможна ротация состава, которая может быть уже в матче с нами. Угадать сейчас состав нам очень сложно. Плюс с уважением относимся к их пути развития. Они омолаживают состав, берут людей, которые могут реально прогрессировать. Выбрали свой стратегический подход к игре, в которой они хотят развиваться, в рамках определённой программы, которую им ставит Рагник. Футбол, который был у Николича в прошлом году, и сейчас, хоть он в тактическом плане, по схеме немного отличается, но в плане подхода, общей стратегии, эта команда легко перешла на другую тактическую схему. Потому что она действительно имеет своё лицо. Умение быстро развивать атака с высоким классом футболистов, конечно, будет создавать сложности. Но мы должны готовиться и к такого уровня командам. Я уже говорил: три команды из четырёх сейчас находятся в первой тройке. "Локомотив" делит третье-четвёртое место. И заслуженно по игре там находится.

Фото: ФК "КС"