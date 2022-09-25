Игорь Осинькин встретился с тренерами Академии "Крыльев"

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На базе "Крыльев Советов" прошла встреча главного тренера нашей команды Игоря Осинькина и тренеров клубной Академии.

Специалисты посетили тренировку основной команды, пообщались с Игорем Витальевичем и задали ему все интересующие их вопросы. Также Игорь Осинькин подробно рассказал специалистам Академии о недельном тренировочном цикле "Крыльев Советов".

– Хочу поблагодарить Игоря Витальевича за открытость и профессионализм. Он всегда готов помочь советом нашим тренерам, рад видеть их на занятиях основной команды, делиться своим опытом и знаниями. Для тренеров Академии это очень важно и ценно. Это не первая встреча Осинькина с нашими специалистами, также в течение сезона мы планируем ряд совместных мероприятий, – отметил директор Академии ПФК "Крыльев Советов" Сергей Марушко.

Фото: пресс=служба ФК "КС"