Игорь Осинькин: Терять очки нельзя, в последующих пяти матчах, нам нужно минимум три победы

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Послематчевая пресс-конференция Игоря Осинькина после ничьи с "Шинником" (2:2).

– Для нас очень сложный был матч. После кубковых матчей, когда мы эмоционально опустошены, особенно на выезде, на третий день, очень сложно, даже вдвойне. Отсюда большая ротация, которую мы провели. Наверное, внутрикомандные связи были нарушены, потому что таким составом мы не играли. В любом случае мы должны были побеждать. И всё для этого было, хотя объективно только последние 30 минут было преимущество. До этого мы играли не настолько быстро, как это было надо, чтобы получить преимущество в такой игре. Не могу сказать, что у нас короткая скамейка, дело в связях, которые выстраиваются между игроками, которые всё время вместе. Сказать, что кто-то провалил матч нельзя. Просто внутрикомандные действия были неидеальные, обычно они лучше. Те футболисты, которые вышли на замену, они в первую очередь лучше понимали друг друга, а не то, что кто-то хорошо или плохо сыграл. Основная причина в этом. Вы знаете, очень тяжело нам дался кубковый матч, отсюда эмоций сегодня всегда не хватало. Я сам активнее себя вел чем обычно, потому что надо было будить ребят, немножечко разгонять, и это всю игру. И голы, которые мы пропустили, ну да, они залетели. Наверное, есть какие-то элементы случайности в этом. У нас была большая серия, в ней были и сложные матчи, где мы могли не выиграть. Когда-то должна была эта серия заканчиваться, мы против, чтобы сейчас она заканчивалась, но так получилось. Сейчас нам надо сделать одно – готовиться к следующему матчу. Терять очки нельзя, в последующих пяти матчах, нам нужно минимум три победы.