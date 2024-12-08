Игорь Осинькин рассказал о причинах поражения «Крыльев Советов» от «Ростова»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о причинах поражения от «Ростова» на выезде. Игра проходила 7 декабря, и самарцы проиграли хозяевам поля со счетом 1:3.

— Мы понимали, как атаковать, создавали определенные моменты. Мы повели, но удержать счет не смогли, — заявил Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции.



По словам главного тренера «Крыльев», соперник доминировал в длинных передачах и подборах после них. А у самарцев футболисты, которые лучше всего делают эту работу, - Глен Бейл и Фернандо Костанца – матч пропустили. Также Игорь Осинькин отметил, что запас психологических сил у команды не бесконечен. Две предыдущие встречи с «Ахматом» и «Зенитом» были сложными с эмоциональной точки зрения, и обе самарцы выиграли. Главный тренер «Крыльев» доволен тем, что за три матча команда набрала шесть очков, назвал имеющиеся очки хорошей отправной точкой для начала игр весной, пишет Самара-КП.