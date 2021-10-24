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Игорь Осинькин подвел итоги матча против ЦСКА 

24 октября 2021 15:48
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"Во втором тайме от нас ушла инициатива".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).

– Мы пытались играть и второй тайм также агрессивно, как и первый тайм. Хотели атаковать. Но преимущество соперника повлияло. ЦСКА стал доминировать, стал прессинговать, в какой-то момент контроль мы упустили. В ситуации с голами можно говорить, что там были ошибки, которых можно было бы и не допускать. Но надо признать, что активность ЦСКА была выше, чем у нас. Но у нас по ходу всей игры, включая концовку, были моменты, подходы, активные действия в атаки, с которых мы могли надеяться на гол.

– Момент в начале второго тайма, когда Акинфеев спас свою команду после удара Пруцева, можно считать ключевым в матче?

– Наверное, да. В плане того, что счет 2:0 должен быть более комфортным. Но было достаточно моментов и у наших ворот, и у ворот Акинфеева, которые могли привезти к голам. Хотя, наверное, это самый яркий эпизод.

– Даже во втором тайме вы пытались играть в атаку. Но с выходом у хозяев Чалова и Дзагоева, команда потерялась. Не рассказывали своим игрокам о них? В чем причина?

– Не знаю, что надо рассказывать. Это надо знать заранее, на какой минуте они выйдут, какой будет счет, на какой позиции и в какой манере выступать. Конечно, мы готовились. Но мы сами виноваты, что оказались раскрытыми для тех игровых ситуаций, из которых нам забили. Это было сложно. Мы должны соблюдать игровые принципы, у нас не все получилось. Но я все равно благодарен ребятам, потому что игра с нашей стороны получилась качественной.

– Что перестало получаться во втором тайме?

– Мы были все время под давлением. И первый тайм был такой, что нельзя сказать, что мы намного переигрывали соперника. Во втором тайме потихоньку инициативу ЦСКА забрал. И, наверное, мы в плане движения и подборов перестали успевать за соперником. Отсюда и моменты у соперника пошли. Мы тоже отвечали, у нас было чем ответить.

– Первые замены сделали на 79-й минуте. Почему так долго ждали?

– Никто не выпадал в этот момент. Мы не могли сказать, что кто-то явно выпадал. Были проблемы со здоровьем. Можно сейчас о чем угодно говорить. До замен мы играли так, что никто не выпадал.

– Первый гол в ворота "Крыльев" – это ошибка Ломаева?

– Это цепь ошибок. Мы выдернулись в середину поля, пошла диагональ, оттуда пошел прострел. Я еще не смотрел этот момент. Но когда мяч мечется между игроками, не могу сказать, виноват Ломаев или нет. Не могу сказать.

– Голевой пас от Дзагоева на решающий мяч – человека, с которым вы пересекались в Академии Коноплева – это как назвать? Научили на свою голову?

– На свою голову, наверное, нет. Но то, что его умения давать точные проникающие в ногу, в этом плане он один из лучших в стране. Это так. После выноса мяча мы оказались раскрытыми. В этот момент просто мгновения хватило Алану, чтобы оценить ситуации.

– После матча собрали команду в круг на поле. Что после таких поражений можно сказать?

– Все слова бессмысленно говорить. Но это не было криком или ором. Я сказал, что мы должны быть внимательнее в определенных игровых ситуациях. Мы должны быть более инициативными, потому что инициатива ушла от нас во втором тайме. Мы уже в какой-то мере отбивались, а не играли. Самое главное, я поблагодарил ребят, потому что я считаю, что мы нормальную игру для себя провели.

 

Фото:   ФК "КС"

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