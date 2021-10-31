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Игорь Осинькин: Нам хватило характера для победы

31 октября 2021 15:54
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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча с "Краснодаром".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 13-го тура Тинькофф РПЛ против "Краснодара" (1:0).

– Совсем сыграть в контроль у нас не получилось, хотя мы это и представляли. Были очень большие отрезки по времени, когда мы только оборонялись. Нам было тяжело. Где-то по счету приходилось больше играть от обороны. Но все-таки у нас были моменты. Хотя по качеству моментов, можно сказать, что у обеих команд было больше, чем обычно не вынужденных ошибок. Хорошо, что мы взяли три очка. Добавлю, что за семь дней три матча, это касается и соперника, и нас особенно, ведь у нас три матча в трех разных городах, показалось, что свежести у нас не хватило. Хорошо, что хватило характера, что позволило нам отстоять нужный счет.

– Показалось, что сегодня линия обороны сыграла выше всяких похвал.

– Действительно, оборона сыграла неплохо. Допустила с очень хорошей, качественной командой очень мало моментов. Я думаю, что эта работа, которую мы делаем, это то, что мы сейчас адаптировались намного больше. Со всеми лидерами чемпионата мы встретились, на своей шкуре их уровень почувствовали. Нам сейчас легче, мы перестали играть с соперниками такого уровня с каким-то маленьким комплексом. Нам надо от него избавляться. Если вы меня спросите, что я сказал после игры, то я подчеркнул, что с такими командами мы можем ощущать себя на равных.

 

Фото:    ФК "КС"

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